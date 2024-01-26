В США не исключают войны между Южной и Северной Кореями в ближайшие месяцы

В США не исключают, что КНДР может предпринять военные действия в отношении Южной Кореи в ближайшие месяцы – слишком уж воинственно звучат теперь заявления Ким Чен Ына, чего раньше не было, пишет New York Times cо ссылкой на неназванных американских чиновников.

При этом полномасштабная война не слишком вероятна, полагают они, поскольку у Ким Чен Ына есть возможность нанести удар и избежать быстрой эскалации.

Последнее серьезное обострение в отношениях двух Корей произошло почти 15 лет назад, тогда стороны произвели обстрелы, закончившиеся человеческими жертвами, но вторжения не произошло.