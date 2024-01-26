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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Aviation International News&quot; / youtube.com/@AINvideo

Пилот опроверг информацию о том, что на разбившемся в Афганистане самолете был миллион долларов

Аркадий Грачев, пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, опроверг публикации в СМИ о том, что на борту было больше миллиона долларов наличными, которые пропали после катастрофы.

Напомним, сегодня два пилота Falcon и два медика, находившиеся на борту, прилетели в Москву рейсом из Дубая. Грачев сообщил, что их вызвали в прокуратуру для дачи объяснений, пишет РИА Новости.

Пилот также заявил, что причиной крушения стали технические проблемы. "В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолет, мы не упали, мы сели на пике горы", — рассказал он.

Ранее газета Hasht e Subh со ссылкой на источники сообщила, что из потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан российского самолета были украдены один миллион 200 тысяч долларов. По данным издания, губернатор талибов (представители движения "Талибан"*) в провинции Бадахшан Мухаммад Аюб Халид по приказу заместителя премьер-министра этой группировки Мухаммада Хасана Ахунда назначил комиссию по установлению фактов и расследованию этого дела.

* Талибан - Запрещенная в России террористическая организация

Теги: Афганистан, самолет, крушение, Грачев, Falcon


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