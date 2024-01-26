26 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вооруженный налетчик хотел ограбить магазин, но получил отпор

В Екатеринбурге неизвестный пытался ограбить магазин, но ему дали отпор. Сейчас налетчика ищут силовики.
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Как пишет Telegram-канал "Бандитский центр 18+", речь идет о "Магните" на улице Хрустальной, 37. Вечером 25 января туда ворвался молодой человек с пистолетом. По словам очевидцев, он пытался ограбить магазин. Сотрудницы и покупатель смогли обезоружить агрессора, после чего тот скрылся.

Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские. Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала.

"Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции №6 в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение", - заверили в ведомстве.

Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо информацией о данном инциденте, сообщить ее по телефонам: 8 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции №6) или по линии 02 (102 по мобильному).

Теги: магазин, пистолет, МВД, Екатеринбург


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