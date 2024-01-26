Правительство не дало добро на полный запрет вейпов в России

В правительстве России не дали положительного заключения на законопроект о полном запрете вейпов. В отзыве за подписью вице-премьера Дмитрия Гриноренко говорится, что "законопроект требует концептуальной переработки".

Тем не менее, один из авторов документа – глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов – считает, что заключение нельзя назвать отрицательным, что, "с учетом безусловной актуальности самой темы, повышает вероятность принятия проекта".

Парламентарий добавил, что замечания будут учтены и внесены в парламент в качестве межфракционного законопроекта.

В правительственном отзыве говорится, что полный запрет вейпов противоречит федеральному законодательству об обороте табачной продукции, а также обязательствам России в рамках ЕАЭС (вероятно, полный запрет вейпов в России потребует изменения и межгосударственных документов).