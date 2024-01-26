Wildberries после пожара в Шушарах арендовал 30 тысяч "квадратов" на складе в Петербурге

Маркетплейс Wildberries арендовал у интернет-ритейлера "Всеинструменты.ру" почти 28 тыс. кв. м на складе в индустриальном парке "PNK парк Шушары – 3" в Санкт-Петербурге.

Сделка уже закрыта. Представители сторон эту информацию подтвердили, уточнив, что площадь объекта – 27 тыс. 900 кв. м, сообщили "Ведомостям" два консультанта, работавших с этими компаниями.

Пожар на складе в Шушарах произошел 13 января. Огонь охватил 75 тыс. кв. метров, обрушились кровля и стены. Следствие рассматривает различные версии пожара, в том числе поджог. Эксперты оценили ущерб в 13-15 млрд руб. Госстройнадзор заявил, что здание сгоревшего в питерских Шушарах склада Wildberries не было введено в эксплуатацию, ведомство не давало такого разрешения.