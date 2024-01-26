В Тюмени завели дело на пассажира самолета, оскорбившего полицейского

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении пассажира самолета, оскорбившего сотрудника полиции, сообщили Накануне.RU в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СКР.

Дело возбуждено в отношении 35-летнего жителя Башкирии по статье "Оскорбление представителя власти".

Инцидент произошел 22 января. Подозреваемый попал в поле зрение полицейских, когда, ожидая посадки в самолет до Уфы на втором этаже воздушной гавани вел себя агрессивно и матерился. Стражи порядка сопроводили дебошира в служебное помещение. Было проведено медицинское освидетельствование, которое установило, что мужчина пьян. Тест показал 0,69 промилле алкоголя. Полицейские составили на нарушителя общественного порядка административный материал и тот обругал матом транспортных полицейских. На просьбы прекратить нарушитель не реагировал.

В отношении нарушителя общественного порядка транспортные полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. В качестве наказания ему назначен штраф.