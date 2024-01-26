В уральской школе обнаружили тараканов

Родители учеников школы №1 в Алапаевске жалуются на тараканов в учебном заведении. По их словам, руководство школы уже неделю игнорирует запросы и не дает каких-либо ответов.

"Когда уже будут приняты меры по поводу тараканов в школе номер 1 г. Алапаевска? Скоро дети будут домой в портфелях носить тараканов", - передает слова подписчицы паблик "Алапаевск [online]".

Директор школы Елена Конник рассказала Накануне.RU, что все обработки в учебном заведении проводятся согласно графику. Об этом уведомлен и департамент образования. В официально ответе руководство школы утверждает следующее:

"На протяжении 2023 года дезинсекция в школе проводилась в обязательном порядке на договорной основе специализированный организацией. В 2023 году в образовательном учреждении проведена профилактическая и очаговая дезинсекция по СанПиНу".

Согласно документу (имеется в ред.Накануне.RU), в феврале 2023 года школа заключила договор сразу на две обработки здания - на 27 марта и 26 июля, в октябре договор - на 24 октября, а в ноябре - на 11 декабря. "Мероприятия по дезинсекции проводятся регулярно и планово, данная работа будет продолжена в 2024 году", - говорится в документе.

Напомним, что вредители являются проблемой и в других школах Среднего Урала. В апреле 2023 года школьник из Нижнего Тагила обнаружил в своем супе таракана. После этого сразу последовала проверка прокуратуры. В сентябре прошлого года в школьной столовой одной из екатеринбургских школ ученики заметили тараканов и мух. А в январе 2024 года появилась новость о мышах, бегающих по коридорам МАОУ СОШ № 142 Горного Щита.