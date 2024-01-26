Региональные меры поддержки всех участников СВО предложено уравнять

Участник СВО, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев обратился к первому вице-спикеру Совета Федерации, руководителю рабочей группы по СВО Андрею Турчаку с предложением поднять вопрос об уравнивании региональных мер поддержки всех участников СВО.

Он отмечает, что в нормативных правовых актах и региональных законах установлены льготы, гарантии и меры социальной поддержки военнослужащим-контрактникам и мобилизованным, но не добровольцам. При этом президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в декабре 2023 года заявил, что все, кто с оружием в руках защищает интересы России, должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия.

На федеральном уровне контрактники, мобилизованные и добровольцы получают одинаковую поддержку. Но в регионах ситуация сильно различается. В некоторых регионах поддержка добровольцев очень мала по сравнению с контрактниками и мобилизованными. Притом что добровольцы - самые мотивированные из всех участников СВО.

Григорьев говорит, что у добровольцев нет вопросов, когда в регионах победнее меры поддержки меньше. Но есть вопросы, когда внутри одного и того же региона участники СВО получат разную поддержку. Он уверен, что в субъекте РФ меры поддержки должны быть одинаковы для всех участников СВО. Это не вопрос финансов, а вопрос справедливости, пишет "Парламентская газета".

Письма об этом направлены главам регионов.