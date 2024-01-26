Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО

Бывший президент России Борис Ельцин, будучи главой государства, предлагал своему американскому коллеге Биллу Клинтону расширение НАТО путем включения в альянс Российской Федерации. Об этом говорится в стенограмме, рассекреченной Архивом национальной безопасности США.

Разговор лидеров двух стран об этом состоялся во время их ужина в Ново-Огарево 14 января 1994 г., уточняет РИА Новости.

По словам Ельцина, в случае расширения НАТО Россия должна первой присоединиться к альянсу, после чего ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы.

"Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности", — заявил тогда российский президент.

Ответ Клинтона на предложение Ельцина в стенограмме оценивается как "очень сдержанный" – в нем говорится о "величии России, но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в НАТО".