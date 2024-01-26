Следователи заподозрили нарушение требований безопасности после падения лифта в Нижневартовске

В Нижневартовске в ситуацию с упавшим лифтом вмешались следователи, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент они назвали не падением, а "сбоем". По данным следователей, лифт остановился на первом этаже, а после продолжил движение вниз, спустившись ниже уровня первого этажа. люди в кабине лифта не пострадали.

Проверку следователи проводят по признакам преступления "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Во время проверки будут установлены обстоятельства случившегося. По ее итогам будет принято решение.

Напомним, лифт был новым, его установили в рамках работ по капитальному ремонту.