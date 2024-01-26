Нарышкин: MI6 готовит украинские ДРГ для провокаций на российских АЭС

Западные спецслужбы готовят украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для провокаций на АЭС в России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации", — приводит слова Нарышкина РИА Новости.

В ноябре секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщал, что Киев пытался атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС.

Гава ФБС РФ Александр Бортников заявлял о задержании в августе прошлого года членов украинской ДРГ, в задачу которой входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС. По его словам, установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании.