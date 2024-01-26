На ремонт инфраструктуры ЖКХ в Свердловской области направят более 2,6 млрд рублей

В Свердловской области утверждены изменения в региональную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

В рамках программы в 2023-2024 годах будет отремонтировано 178,4 километров инженерных сетей. В нынешнем году на эти цели будет направлено более 2,6 млрд рублей.

В частности, Дегтярск получит более 258,8 млн рублей на капитальный ремонт трубопровода, Нижняя Салда – более 116,6 млн рублей на строительство трубопровода тепловой сети. Каменский городской округ получит около 217,3 млн рублей на строительство очистных сооружений и канализационных сетей в селе Колчедан, Каменск-Уральский городской округ – около 198,5 млн рублей на капитальный ремонт водопровода, Камышлову выделят около 131,8 млн рублей на капремонт квартальных участков тепловых сетей.

Получит ли деньги Нижний Тагил, в департаменте не уточнили. Ранее сообщалось, что город потерял сотни миллионов финансирования, которое хотели направить на модернизацию тепловых сетей в 2024 году. За счет этих средств планировалось отреставрировать, в том числе, изношенную инфраструктуру ЖКХ Вагонки, где не так давно произошла масштабная авария, оставившая район без тепла в морозы.

Напомним, что этой зимой из-за аварий проблемы с отоплением возникали и в других точках Свердловской области: Екатеринбурге, Верхней Пышме, Ключевске, Кушве и Заречном.