26 Января 2024
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В США впервые казнили человека с помощью азота

В США впервые казнили человека с помощью азотной маски.

Первым казненным с помощью чистого азота стал Кеннет Смит. Суд приговорил его к смерти за заказ убийства в 1988 году. На пресс-конференции после казни комиссар Департамента исправительных учреждений штата Алабама Джон Хэмм заявил, что азот подавался в течение примерно 15 минут.

Перед смертью Смит сделал длинное заявление, сказав: "Сегодня вечером Алабама заставила человечество сделать шаг назад", а также: "Я ухожу с любовью, миром и светом, спасибо. за поддержку меня, люблю всех вас".

Смита уже пытались казнить в 2022 году с помощью смертельной инъекции, но тогда возникли проблемы с введением препарата и казнь отложили. Адвокаты Смита пытались оспорить казнь с помощью азота в Верховном суде США, но тот не согласился с их доводами.

CNN сообщает, что Смит находился в сознании несколько минут после начала казни, потом он начал "трястись и корчится на каталке", после этого последовало несколько минут глубокого дыхания, прежде чем оно начало замедляться и "перестало быть заметным для свидетелей". Отвечая на вопрос на пресс-конференции о том, почему Смита трясло во время начала казни, Хэмм сказал, что Смит, похоже, задерживал дыхание "настолько, насколько мог".

Теги: смертная казнь, сша, азот, алабама


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