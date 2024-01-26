26 Января 2024
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Общество В России
Фото: avo.ru

Многодетным родителям могут упростить уход в отпуск в любое время

Многодетные родители должны без проблем иметь возможность взять отпуск в любое удобное для себя время. Такой законопроект в Госдуме внес сенатор Айрат Гибатдинов.
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В настоящее время Трудовой кодекс разрешает многодетному родителю взять отпуск в удобное для себя время при условии, что младшему ребенку менее 14 лет, а старшему меньше 18 лет. Законопроектом предлагается отменить нижний возрастной порог в 14 лет, а верхний - повысить при условии, если это студент очной формы обучения. Это даст возможность родителю взять отпуск во время каникул детей и провести с ними больше времени.

Еще одна поправка касается запрета направлять многодетных в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни без их письменного согласия. То есть работодатель не должен иметь возможность изменить график работы членов многодетных семей, которые и без того испытывают дополнительную нагрузку.

Кроме того, предлагается закрепить преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности штата при равной производительности труда и квалификации для матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о закреплении статуса многодетной семьи. Однако, согласно тексту указа, многодетные семьи, в которых четверо и больше детей, прекратят получать социальную поддержку раньше срока - как только старшему исполнится 18 лет. Норма ставит в явно дискриминационное положение семьи с четырьмя и более детьми по сравнению с трехдетными.

Теги: отпуск, многодетные семьи, родители


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