Жительницу Ялуторовска будут судить за смерть трех детей на пожаре

В Ялуторовске 38-летняя женщина пойдет под суд за гибель троих детей на пожаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Она обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности более чем двум лицам), ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, вечером, 20 ноября прошлого года, обвиняемая, зная, что у нее в квартире по ул. Свердлова неисправна розетка, включила в нее настольную плиту. Вилка кабеля питания в розетке перегрелась. Произошло короткое замыкание и пожар.

Обвиняемая поспешила скрыться с места преступления, не сообщив другим жильцам дома о пожаре. Огонь распространился в квартиру на втором этаже, где проживала многодетная семья. В пожаре погибли трое детей в возрасте восьми, 11 и 15 лет. Дети погибли от отравления угарным газом.

Также установлено, что 11 и 14 ноября обвиняемая поссорилась со своей матерью, ударила ее кулаком по лицу и угрожала убийством.

Женщина ранее была судима за преступления, совершенные с применением насилия.