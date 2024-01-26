Жительницу Ялуторовска будут судить за смерть трех детей на пожаре

26 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Жительницу Ялуторовска будут судить за смерть трех детей на пожаре

В Ялуторовске 38-летняя женщина пойдет под суд за гибель троих детей на пожаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Она обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности более чем двум лицам), ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, вечером, 20 ноября прошлого года, обвиняемая, зная, что у нее в квартире по ул. Свердлова неисправна розетка, включила в нее настольную плиту. Вилка кабеля питания в розетке перегрелась. Произошло короткое замыкание и пожар.

Обвиняемая поспешила скрыться с места преступления, не сообщив другим жильцам дома о пожаре. Огонь распространился в квартиру на втором этаже, где проживала многодетная семья. В пожаре погибли трое детей в возрасте восьми, 11 и 15 лет. Дети погибли от отравления угарным газом.

Также установлено, что 11 и 14 ноября обвиняемая поссорилась со своей матерью, ударила ее кулаком по лицу и угрожала убийством.

Женщина ранее была судима за преступления, совершенные с применением насилия.

Теги: Ялуторовск, пожар, уголовное дело, дети


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.11.2023 12:18 Мск В Тюменской области предполагаемая виновница пожара, в котором погибли трое детей, встретит Новый год в СИЗО
Ранее 22.11.2023 13:33 Мск В Ялуторовске арестовали предполагаемую виновницу пожара, жертвами которого стали дети
Ранее 22.11.2023 09:22 Мск Предполагаемую виновницу страшного пожара в Ялуторовске, жертвами которого стали трое детей, задержали
Ранее 20.11.2023 11:05 Мск Прокуратура проводит проверку из-за гибели детей на пожаре в Ялуторовске
Ранее 20.11.2023 09:37 Мск В Ялуторовске трое детей погибли во время пожара

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети