Полянский назвал выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76 параноидальным

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по крушению Ил-76 бредовым.

"Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно, как всегда, параноидальное и бредовое", — цитирует его РИА Новости.

"Я не услышал в ее выступлении ничего, что говорило бы о том, что это не они", — добавил Полянский.

Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении попыталась возложить на Москву ответственность за гибель украинских пленных, летевших на Ил-76. Она также заявила, что Украину не проинформировали о маршрутах и средства перевозки пленных.

После крушения самолета Ил-76 в Белгородской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее радио Franceinfo со ссылкой на военный источник во Франции сообщило, что Ил-76 был сбит вблизи Белгорода украинским зенитно-ракетным комплексом. Речь идет о ЗРК Patriot американского производства, который стоит на вооружении украинской армии. Также источник заявил, что самолет находился вблизи российско-украинской границы, но не пересекал ее.

На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 были обнаружены, предположительно, элементы зенитной управляемой ракеты. Как заявил представитель оперативных служб, эти элементы подтверждают внешнее воздействие на самолет, они будут направлены на экспертизу.