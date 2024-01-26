В Перми на территории ПГНИУ открыто здание храма-часовни

В Перми на территории ПГНИУ открыто здание храма-часовни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермской митрополии.

Накануне, в день российского студенчества, там состоялся первый молебен. На богослужении присутствовали представители краевой и городской власти, представители административно-профессорского состава ПГНИУ. Во время богослужения было провозглашено многолетие "зде учащим и учащимся", а также было совершено поминовение жертв страшной трагедии, случившейся в стенах университета.

Напомним, что часовня была воздвигнута в память о погибших во время стрельбы на территории ПГНИУ 20 сентября 2021 года, которую устроил пермский студент Тимур Бекмансуров.

В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. В университете возникла паника. И студенты рисковали своей жизнью, выпрыгивая из окон, не имея указаний на безопасные пути отхода.