Бунт против Байдена. Главы половины штатов США поддержали Техас "в праве на самооборону"

Губернаторы 25 штатов США из 50 поддержали руководителя Техаса Грега Эббота "и конституционное право Техаса на самооборону". Заявление сделано из-за того, что "администрация президента США Джо Байдена продолжает нападать на Техас и отказывается принимать меры или нести ответственность за кризис на южной границе".

Текст опубликован на сайте ассоциации губернаторов-республиканцев. В нем говорится о том, что вместо того, чтобы поддерживать верховенство закона и обеспечивать безопасность границы, администрация Байдена "атаковала Техас" и начала судебный процесс из-за того, что в штате активизировали защиту американских граждан от "беспрецедентного количества нелегальных иммигрантов, смертоносных наркотиков и террористов, проникающих в США".

"Мы солидарны с нашим коллегой-губернатором Грегом Эбботтом и штатом Техас в использовании всех инструментов и стратегий, включая заграждения из колючей проволоки, для обеспечения безопасности границы", - говорится в заявлении.

В настоящее время в Техасе отказываются предоставлять доступ к границе любым федеральным агентам и устанавливают дополнительные пограничные заграждения. Байден поставил Техасу 24-часовой ультиматум, чтобы позволить федеральному пограничному патрулю убрать колючую проволоку или штат столкнётся с последствиями.