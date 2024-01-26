26 Января 2024
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Общество Республика Саха (Якутия)
Фото: Накануне.RU

В Госдуме возмутились перебоями в работе WhatsApp и Telegram в Якутии

В Госдуме возмутились отключением WhatsApp и Telegram в Якутии. В сильные морозы многие люди остались без связи, кто-то был в дороге и в случае аварии или опасности не мог связаться с цивилизацией. Замглавы фракции "Новые люди" и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева направила депутатские запросы в Роскомнадзор и Минцифры.

"Вот уже несколько дней тут [в Якутии] сложности с Интернетом, не работают мессенджеры, - написала Авксентьева в своем Telegram-канале. - Зимой в экстремальных климатических условиях это очень ощутимо. Например, когда люди попадают в аварии на трассе, они не могут быстро об этом сообщить (связи на больших участках трасс в принципе нет). Рабочие процессы замедлились. Сложно банально заплатить за автобус или купить авиабилеты - не работает все, что связано с мобильным интернетом".

"Оставлять людей без мобильного интернета в Якутии, где много отдаленных территорий и вотсап - доступный способ общения с родными - хорошее ли это решение?" – задается вопросом парламентарий.

Ранее власти Якутии признали, что сбои в работе мессенджеров действительно были связаны со вмешательством в их работу со стороны государства. "В работе мессенджеров был технический сбой, ведутся профилактические работы, согласованные с Роскомнадзором", - заявил замминистра цифрового развития Якутии Андрей Суслов.

В СМИ и соцсетях также активно обсуждалось совпадение "профилактических работ" с акцией протеста, на которую вышли в Якутске несколько десятков человек после убийства местного жителя, предположительно, иностранным рабочим.

Теги: госдума, мессенджер, telegram, whatsapp, сардана авксентьева


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