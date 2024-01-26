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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбурженке диагностировали перелом позвоночника после падения лифта

Жительнице Екатеринбурга, пострадавшей в лифте многоквартирного дома на Косарева, 15, диагностировали осколочный перелом позвоночника. Об этом рассказал ее сын.

Справка о состоянии здоровья имеется в распоряжении паблика "Инцидент Екатеринбург", к которому и обратился сын потерпевшей. По его словам, трагедии можно было избежать, если бы компания ответственно отнеслась к регулярным жалобам жильцов о странностях и неполадках в работе лифта.

"Несмотря на заморозку администрацией Екатеринбурга программы бесплатной замены лифтов несколько лет назад, она смогла включить наш дом в другую, действующую программу софинансирования замены лифтов. Однако, к сожалению, 2-й подъезд, где произошла трагедия и где живет моя мама, был исключен из программы "так как лифт не отработал назначенный срок", - заявил екатеринбуржец.

Все произошло 17 января в многоквартирном жилом доме по улице Косарева. По факту случившегося сейчас расследуется уголовное дело. Изначально заявлялось, что лифт с человеком внутри упал с высоты седьмого этажа, однако позднее в МВД пояснили, что в реальности лифт "сел на клинья" и застрял между 8-м и 7-м этажами. Местная жительница в сознании была доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника. В минздраве заявили, что угрозы ее жизни нет.

На инцидент также обратили внимание в гордуме Екатеринбурга, предложив властям Свердловской области и города больше не трогать средства на капремонт на замену лифтов и выделить на эти цели дополнительные 800 млн руб.

Теги: Екатеринбург, Косарева, лифт, пострадавшая, перелом


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