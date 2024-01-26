Молодежную капсулу времени в Екатеринбурге заложат в середине марта

Молодежная капсула времени будет заложена в Екатеринбурге 14 марта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Капсулу заложат в Академическом районе сроком на 25 лет. Планируется, что участие в церемонии примут не только жители Екатеринбурга и региона, но и представители иностранных делегаций-участников Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.

Как добавили в мэрии, сбор предложений от всех желающих принять участие в акции начнется 31 января на официальном сайте 300-летия Екатеринбурга.

Напомним, капсула изготовлена из инновационного материала – сверхпрочного карбона. Изначально ее создали для закладки на 300-летие столицы Урала, но затем решили использовать для Академического района.