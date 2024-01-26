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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

В Москву прилетели выжившие в крушении самолета в Афганистане

В московском аэропорту Внуково приземлился самолет, на котором в Россию вернулись выжившие в крушении лайнера Falcon 10 в Афганистане.

Борт прилетел в 6.30 из Дубая, пишет РИА Новости.

Напомним, выжившие в авиакатастрофе – два пилота и два медика, они совершали частный санитарный рейс, чтобы эвакуировать заболевшую Анну Евсюкову. Частный джет Falcon должен был дозаправиться в Таджикистане, но не долетел до границы, упав в горном районе Афганистана.

Самолет вылетел из подмосковного Жуковского, чтобы забрать супругов-предпринимателей. Сообщается, что пара отдыхала в Таиланде, на острове Паттайя. Женщина заболела, ее госпитализировали. После подключения к аппарату ИВЛ было решено транспортировать ее частным санитарным рейсом в Москву.

По одной из версий, Falcon 10 разбился из-за неверного расчета топлива пилотами во время дозаправки в Индии из-за минимального налета на таком типе воздушного судна. Позже появилась информация, что на борту якобы были $1,2 млн, которые, по одной из версий, пропали после крушения лайнера.

Теги: Афганистан, самолет, крушение, выжившие, Falcon 10


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