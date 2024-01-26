СМИ: россияне смогут получить налоговый вычет на лечение животных

В России хотят ввести налоговой вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных.

Это станет возможным, если у них есть официальная регистрация. Соответствующий проект закона с поправками в Налоговой кодекс подготовлен к внесению в Госдуму. Как следует из пояснительной записке к документу, хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием питомцев, а также прохождением ежегодной обязательной вакцинации. Данные услуги платные даже в государственных ветеринарных клиниках.

По словам депутатов, потребность налогоплательщиков получить вычет за оказанные ветеринарные услуги довольно насущная. Появление налогового вычета на лечение животных станет стимулом для их повсеместной регистрации. Как заявил авторов законопроекта, зампред комитета думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды от ЛДПР Евгений Марков, за ежегодную вакцинацию, их обследование и лечение люди тратят круглую сумму в год даже в государственных ветклиниках. Как отметил парламентарий, регистрация будет способствовать снижению в России числа безнадзорных животных, так как питомца с регистрационным номером всегда можно будет идентифицировать и сразу найти его хозяина, сообщают "Известия".