В Госдуме хотят отобрать у детей право выбора при разводе родителей

Депутаты Госдумы России внесли на рассмотрение проект закона, которым предлагается изменить в Семейном кодексе понятие "интересы ребенка".

Этим определением, которое в настоящее время весьма размыто, оперируют при бракоразводных процессах и в других ситуациях, когда решается судьба ребенка.

Парламентарии предлагают конкретизировать понятие, одновременно исключив из закона положения об обязательном учете мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет. По словам экспертов, законодатели указали на реально существующие проблемы, но поспорили с наполнением законопроекта.

Программный директор фонда "Дети наши" Светлана Строганова подчеркивает, что манипуляция мнением ребенка действительно нередко происходит, но уверена, что суд всё-таки должен учитывать его мнение, просто оно не должно иметь силу вето, сообщают "Известия".