Российские банки начали запускать приложения на системе "Аврора"

Российские банки стали адаптировать свои приложения для отечественной операционной системы "Аврора".

Соответствующую программу уже разработали в ВТБ. Ее тестирование продолжится до июня текущего года. Прототип онлайн-версии для отечественной операционной системы поддерживает все основные услуги — переводы, платежи, оплату камерой по QR-коду, быстрый поиск банкоматов и отделений.

В ДОМ.РФ планируют запустить приложение для "Авроры" в III–IV квартале. Банк уже приступил к тестированию. В крымском РНКБ и УБРиР пока изучают необходимость разработки приложений для устройств на российской системе.

Как сообщила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова, основное преимущество "Авроры" в том, что это санкционно-независимая операционная система.

Некоторые компании с госучастием заявляли, что переводят своих топ-менеджеров и менеджеров среднего звена на смартфоны с ОС "Аврора" — например, РЖД и "Почта России", сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что для операционной системы "Аврора" российского производства будет создано первое платежное приложение – "СБПэй". Сервис разрабатывают Национальная система платежных карт и Открытая мобильная платформа (ОМП).