В Госдуме представили проект стратегии молодежной политики

В настоящее время работа с молодежью носит приоритетный характер для страны.

Как сообщила во время публичного обсуждения проекта Стратегии молодежной политики на период до 2030 года глава Росмолодежи Ксения Разуваева, проект, представленный в Госдуме, стал первым документом в этой сфере, который сформулирует проблематику, достижения и пути развития сферы. Принято решение о создании методического центра по сопровождению молодежной политики на базе РАНХиГС.

Как заявила первый зампред правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Наталья Мандрова, области реализации стратегии включают в себя предпринимательство, науку и технологии, культурную деятельность, межнациональные отношения, детское и молодежное движение, социальную активность, туризм, воспитание и спорт. В документе нашли отражение специфические потребности каждой возрастной группы. Всю молодежь авторы стратегии разделили на категории: 14–18 лет, 18–25 и 25–35 лет.

Мандрова отметила, что к 2030 году Россия столкнется с несколькими проблемами в сфере молодежной политики. Например, увеличится число молодых людей в возрасте 14–20 лет на 2,7 млн человек, что создает нагрузку на систему образования, при этом число молодежи в возрасте 25–30 лет сократится на такое же количество.

Приоритетными направлениями стратегии стали развитие традиционных ценностно-смысловых и нравственных ориентиров, создание для молодых семей благоприятных условий, направленных на повышение рождаемости, а также профессиональное развитие молодежи, сообщают "Ведомости".