Россияне взяли рекордное количество микрозаймов по итогам 2023 года

Россияне взяли в 2023 году 34,91 млн займов "до зарплаты".

Они берутся на сумму до 30 тыс. руб. на срок до 30 дней с единоразовым погашением. Как следует из информации Национального бюро кредитных историй, это рекордный показатель – он на 12,25% больше количества ссуд, выданных в 2022 году - 31,1 млн, и почти на 22% больше, чем в 2021 году (28,62 млн).

За три квартала прошлого года граждане в общей сложности взяли в МФО займов на 348,1 млрд руб., что на 18,2% больше аналогичных показателей 2022 года. Среди прошлогодних драйверов рынка – высокий спрос на займы у населения на фоне инфляции и ужесточения кредитной политики банков, сообщают "Ведомости".

Ранее российские власти обязали банки предупреждать клиентов о критичном росте долговой нагрузки, сообщает РБК со ссылкой на вступивший в силу закон.