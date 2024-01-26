В Госдуме прошел первое чтение пакет проектов об ответственности за треш-стримы

26 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество В России
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

В Госдуме прошел первое чтение пакет проектов об ответственности за треш-стримы

Госдума России приняла в первом чтении два проекта закона о наказании за треш-стримы.

Как заявила первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, треш-стримы – это публичная демонстрация и распространение, в том числе в СМИ и Сети, материалов с изображением противоправных действий, которые совершаются с особой жестокостью, а также их последствий. Авторы инициативы предлагают сделать публичную демонстрацию совершения преступления отягчающим обстоятельством.

Под демонстрацию в треш-стримах подводят 10 составов УК: среди них угроза убийством и убийство, умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести, истязание, похищение и т. д.

Поправки предусматривают штрафы для граждан до 600 тыс. руб., для должностных лиц – до 700 тыс. руб. за распространение в интернете сцен с изображением особо жестоких противоправных деяний, их последствий, призывов к их совершению. Действия поправок не будут распространяться на произведения науки, литературы и другой контент, используемый в медицинских или образовательных целях, сообщают "Ведомости".

Ранее стали известны подробности законопроекта о запрете треш-стримов. Соцсети будут обязаны сами отслеживать противоправный контент и удалять его, а треш-стримерам запретят доступ в интернет. Депутаты считают, что такие стримы недопустимы в стране, как порнография.

Теги: треш-стримы, интернет, законопроекты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.01.2024 01:28 Мск Профильный комитет одобрил поправки о наказании за трэш-стримы и утечку данных
Ранее 15.01.2024 04:00 Мск В России треш-стримы могут приравнять к порнографии
Ранее 11.01.2024 09:20 Мск Володин заинтересовался треш-стримами
Ранее 08.12.2023 09:52 Мск Почти 80% россиян считают треш-стримы опасными
Ранее 08.12.2023 00:03 Мск В Госдуму внесли поправки о штрафах за треш-стримы
Ранее 01.12.2023 01:00 Мск Совфед: соцсети в России обяжут отслеживать треш-контент
Ранее 04.04.2023 09:15 Мск В Совфеде предложили отправлять в колонию за треш-стримы с несовершеннолетними

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети