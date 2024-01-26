В Госдуме прошел первое чтение пакет проектов об ответственности за треш-стримы

Госдума России приняла в первом чтении два проекта закона о наказании за треш-стримы.

Как заявила первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, треш-стримы – это публичная демонстрация и распространение, в том числе в СМИ и Сети, материалов с изображением противоправных действий, которые совершаются с особой жестокостью, а также их последствий. Авторы инициативы предлагают сделать публичную демонстрацию совершения преступления отягчающим обстоятельством.

Под демонстрацию в треш-стримах подводят 10 составов УК: среди них угроза убийством и убийство, умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести, истязание, похищение и т. д.

Поправки предусматривают штрафы для граждан до 600 тыс. руб., для должностных лиц – до 700 тыс. руб. за распространение в интернете сцен с изображением особо жестоких противоправных деяний, их последствий, призывов к их совершению. Действия поправок не будут распространяться на произведения науки, литературы и другой контент, используемый в медицинских или образовательных целях, сообщают "Ведомости".

Ранее стали известны подробности законопроекта о запрете треш-стримов. Соцсети будут обязаны сами отслеживать противоправный контент и удалять его, а треш-стримерам запретят доступ в интернет. Депутаты считают, что такие стримы недопустимы в стране, как порнография.