Россияне скупают дешевые виниловые проигрыватели на маркетплейсах

В России продажи виниловых проигрывателей на крупнейших маркетплейсах почти удвоились.

Представители "Яндекс маркета", Wildberries, Ozon и "Мегамаркета" заявили, что на площадках в 2023 году было продано в среднем в 1,6–2 раза больше таких музыкальных устройств.

Как сообщил руководитель аналитического проекта "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Леонид Симаков, спрос на виниловые проигрыватели и пластинки растет уже несколько лет по всему миру. Однако если раньше такое музыкальное оборудование продавалось в как правило в специализированных офлайн-магазинах, то теперь больше половины - в онлайне. Специализированные магазины продолжают терять покупателей, сообщают "Ведомости".