В новостройках обяжут ставить российские умные счетчики

В России могут обязать устанавливать в новостройках отечественные умные приборы учета горячей и холодной воды, тепла, газа.

Изменения планируется внести в постановление кабмина РФ № 719 (правила признания продукции российской). Об этом говорится в проекте дорожной карты рабочей группы по стандартам умных домов.

В настоящее время он проходит согласование в заинтересованных органах власти. Как заявил представитель Минцифры, для обсуждения наиболее важных вопросов по проекту создана соответствующая рабочая группа. Девелоперы говорят, что квартиры из-за этого подорожать не должны, сообщают "Ведомости".

Ранее Минстрой РФ предложил включить в тарифы на тепло и воду расходы компаний на установку так называемых "умных счетчиков", позволяющих дистанционно передавать показания ресурсоснабжающим организациям.