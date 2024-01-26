Международная федерация парусного спорта допустила РФ до олимпийской квалификации

Международная федерация парусного спорта решила допустить спортсменов из России и Белоруссии до квалификации на Олимпиаду в Париже.

Им будет разрешено участвовать в качестве нейтральных спортсменов, начиная с квалификационного соревнования регаты "Последний шанс", которое пройдет 20-27 апреля, и заканчивая олимпийской регатой в Марселе", сообщает пресс-служба World Sailing.

1 марта 2022 Международная федерация парусного спорта года объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. В мае 2023 года федерация сообщила о продлении отстранения.