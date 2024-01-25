Собственнику дома Топоркова в Екатеринбурге внесено предостережение после "ночного сноса"

Собственнику "Жилого дома псаломщика Н.П. Топоркова", расположенного на улице Чернышевского в Екатеринбурге, внесли предостережение после ночного сноса здания. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"После вмешательства губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — снос старинного "Дома Топоркова" остановлен. Собственнику здания внесено предостережение", — написал депутат. Напомним, что ранее он сам просил главу региона обратить внимание на самоуправство собственника участка.

Накануне стало известно, что в столице Урала под покровом ночи начали сносить дом Топоркова ХIX века. Данный объект был восстановлен волонтерами в 2019 году. В итоге после прибытия на место уральских общественников снос был прекращен.

Здание является объектом культурного наследия. После того, как новость завирусилась в СМИ, за проверку взялись СКР и прокуратура.