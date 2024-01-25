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Происшествия Белгородская область
Фото: скриншот видео с телеграм-канала &quot;Mash&quot; / t.me/breakingmash

Возбуждено уголовное дело по факту крушения Ил-76 в Белгородской области

После крушения самолета Ил-76 в Белгородской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Для расследования была сформирована следственно-оперативная группа в составе опытных следователей, криминалистов и экспертов. При осмотре места происшествия были обнаружены фрагментированные останки людей и бортовые самописцы воздушного судна, которые сразу же отправили на расшифровку. Для экспертизы также были изъяты фрагменты фюзеляжа и другие вещественные доказательства. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, осмотр места происшествия продолжается.

"Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого террористического акта", - сообщает СКР.

Ранее радио Franceinfo со ссылкой на военный источник во Франции сообщило, что Ил-76 был сбит вблизи Белгорода украинским зенитно-ракетным комплексом. Речь идет о ЗРК Patriot американского производства, который стоит на вооружении украинской армии. Также источник заявил, что самолет находился вблизи российско-украинской границы, но не пересекал ее.

На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 были обнаружены, предположительно, элементы зенитной управляемой ракеты. Как заявил представитель оперативных служб, эти элементы подтверждают внешнее воздействие на самолет, они будут направлены на экспертизу.

Теги: Ил-76, самолет, уголовное дело, крушение, СКР


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