Екатеринбургского журналиста Фоминцева задержали следователи

Главного редактора TochkaNews Дмитрия Фоминцева задержали в Екатеринбурге. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

По его словам, при выходе из подъезда его уже ожидали сотрудник СКР с газелью.

"Заботливо уложили меня мордой в снег, ноги подогни, ноги разогни, шапки на лицо! Заботливо подняли и надели наручники. Дальше машина, обыск в офисе с понятыми, потом кабинет следователя!" - написал Фоминцев.

Возбуждено уголовное дело по ст УК РФ № 148 "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих". После журналист написал, что проходит по делу в качестве свидетеля.

Напомним, в 2022 году Фоминцев получил от прокуратуры предостережение о недопустимости нарушения закона. Поводом стал его пост в Telegram-канале "ИродЪ Уральский" о гибели философа Дарьи Дугиной. В нем журналист пытался оправдать это преступление. Впоследствии пост был удален, а Фоминцев принес извинения за неудачное высказывание.

До этого известный телеведущий Владимир Соловьев призывал посадить журналиста "минимум на пять лет". Он также назвал Фоминцева "одним из бесов Екатеринбурга".