25 Января 2024
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Общество В России Москва
Фото: nakanune.ru

Путину пообещали открыть корпус Третьяковки на Кадашевской набережной уже летом

Президент Владимиру Путину пообещали открыть новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве уже летом. О завершении работ на долгострое заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

по его словам, деньги на строительство были выделены в 2023 году, а накануне было получено заключение о соответствии. Объект будет открыт для посещения летом текущего года.

Схожие сроки сдачи и у Музея океана в Калининграде. Долгострой обещают сдать в эксплуатацию до конца 2024 года. По словам Хуснуллина, из-за несоблюдения технологии при строительстве, был затоплен подвал. После изменения проекта, к строительству приступило сразу 110 человек, который уже в этом году завершат работы.

Теги: Музей океана, Третьяковская галерея, Калининград, Москва, Путин


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