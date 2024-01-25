Путину пообещали открыть корпус Третьяковки на Кадашевской набережной уже летом

Президент Владимиру Путину пообещали открыть новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве уже летом. О завершении работ на долгострое заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

по его словам, деньги на строительство были выделены в 2023 году, а накануне было получено заключение о соответствии. Объект будет открыт для посещения летом текущего года.

Схожие сроки сдачи и у Музея океана в Калининграде. Долгострой обещают сдать в эксплуатацию до конца 2024 года. По словам Хуснуллина, из-за несоблюдения технологии при строительстве, был затоплен подвал. После изменения проекта, к строительству приступило сразу 110 человек, который уже в этом году завершат работы.