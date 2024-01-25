Карабахских лидеров оставили в СИЗО еще на четыре месяца

Бинагадинский районный суд Баку продлил арест бывшим главам Нагорно-Карабахской республики еще на четыре месяца.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на, азербайджанские СМИ, речь идет о следующих лицах: бывшие президенты Республики Аркадий Гукасян, Бако Саакяна и Араик Арутюнян, экс-министр иностранных дел Давид Бабаян, спикер парламента Давид Ишханян и генералы Лева Мнацаканян и Давид Манукян.

Напомним, ранее на такой же срок продлили арест руководителю "Тройки Диалог", бывшему госминистру НКР Рубену Варданяну.