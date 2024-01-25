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Фото: группа &quot;Том Сойер Фест - Екатеринбург&quot; / vk.com/tomsawyerfestekat

Сносом дома Топоркова в Екатеринбурге заинтересовались СКР и прокуратура

Прокуратура и следственный комитет организовали проверки после новости о сносе "Жилого дома псаломщика Н.П. Топоркова", расположенного на улице Чернышевского в Екатеринбурге. Здание является объектом культурного наследия

Накануне стало известно, что в столице Урала под покровом ночи начали сносить дом Топоркова ХIX века. Данный объект был восстановлен волонтерами в 2019 году. В итоге после прибытия на место уральских общественников снос был прекращен. Разрешение на снос якобы дал собственник земельного участка.

Снос красного дома Топоркова ХIX века на Чернышевского, 6 в Екатеринбурге (есть разрешение на публикацию без авторства)(2024)|Фото: группа "Том Сойер Фест - Екатеринбург" / vk.com/tomsawyerfestekat

Снос красного дома Топоркова ХIX века на Чернышевского, 6 в Екатеринбурге (есть разрешение на публикацию без авторства)(2024)|Фото: группа "Том Сойер Фест - Екатеринбург" / vk.com/tomsawyerfestekat

"Данные работы произведены на земельном участке, расположенном в охранной зоне объектов культурного наследия регионального значения "Две лавки" и "Дом Рязанова И.Д." в отсутствии проектной документации об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия при проведении работ. В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства и приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Следователи также организовали процессуальную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По итогам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение

Напомним, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн возмутился ситуацией с частичным сносом дома Топоркова. Парламентарий просит власти региона вмешаться в происходящее.

Теги: дом Топоркова, ОКН, Екатеринбург, снос, прокуратура, СКР


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