Работы по благоустройству Чкаловских озёр в Щелково продолжаются

Работы по благоустройство не прекращаются и в зимнее время. Так, сейчас подрядная организация подготавливает металлоконструкции для большого настила.

Конструкции уже находятся в производстве, а с приходом соответствующих погодных условий будут смонтированы и установлены. Также размещены заказы на изготовление малых архитектурных форм (МАФов) — это детские игровые комплексы, скамейки, урны, столы, информационные стенды и различные указатели, сообщает информационный центр городского округа Щёлково.

«Благоустройство территорий проходит в первую очередь для людей, поэтому разработка проекта и контроль его реализации невозможны без участия жителей. Мы вместе с инициативной группой проходим обновлённое пространство на всех этапах благоустройства. Это позволяет держать подрядчика в тонусе и оперативно вносить коррективы», — отметил Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Благоустройство Чкаловских озер находится на втором этапе, который планируется завершить до конца этого года. Отметим, что этот проект преображения общественного пространства, которое станет точкой притяжения жителей и гостей Щёлково, реализуется по программе «Формирование комфортной городской среды».