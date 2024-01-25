25 Января 2024
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Фото: shhyolkovo.ru

Работы по благоустройству Чкаловских озёр в Щелково продолжаются

Работы по благоустройство не прекращаются и в зимнее время. Так, сейчас подрядная организация подготавливает металлоконструкции для большого настила.

благоустройство проект(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Конструкции уже находятся в производстве, а с приходом соответствующих погодных условий будут смонтированы и установлены. Также размещены заказы на изготовление малых архитектурных форм (МАФов) — это детские игровые комплексы, скамейки, урны, столы, информационные стенды и различные указатели, сообщает информационный центр городского округа Щёлково.

благоустройство, проект(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

«Благоустройство территорий проходит в первую очередь для людей, поэтому разработка проекта и контроль его реализации невозможны без участия жителей. Мы вместе с инициативной группой проходим обновлённое пространство на всех этапах благоустройства. Это позволяет держать подрядчика в тонусе и оперативно вносить коррективы», — отметил Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

андрей булгаков(2024)|Фото: t.me/admgos

Благоустройство Чкаловских озер находится на втором этапе, который планируется завершить до конца этого года. Отметим, что этот проект преображения общественного пространства, которое станет точкой притяжения жителей и гостей Щёлково, реализуется по программе «Формирование комфортной городской среды».

благоустройство проект(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Теги: благоустройство, проект, чкаловские озера, андрей булгаков, щелково


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