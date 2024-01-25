Создательница "марафонов желаний" Блиновская может объявить себя банкротом

Елене Блиновской, ее мужу и родителям, возможно, придется объявить себя банкротами из-за ареста активов, передает ТАСС со ссылкой на адвоката блогерши Наталию Сальникова. Ранее суд продлил сроки арестов, в том числе на недвижимость и пенсионные накопления родителей Блиновской.

"Елена Олеговна просто физически не сможет погасить ущерб государству, который даже еще не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу", - считает Сальникова.

Создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на 918 млн руб., отмывании средств в особо крупном размере и в неправомерном обороте средств платежей. С апреля 2023 года она находилась под домашним арестом, на этой неделе ее перевели в СИЗО. Алексей Блиновский обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В рамках уголовного дела арестован 21 объект недвижимости, денежные средства, золотые коллекционные монеты и различная валюта.