В Госдуме удивились внезапному повышению цен на газовое обслуживание в Сухом Логу

До Госдумы дошла новость о внезапном росте цен на газовое обслуживание в Сухом Логу. Об этом в своих соцсетях написал депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов.

"Накануне ко мне обратились жители Сухого Лога. Просят разобраться, с чего бы это с начала года у них в два раза повысили стоимость технического обслуживания газового оборудования в жилых домах", - написал парламентарий.

Как рассказали ему местные жители, они получили "выбор без выбора". В частных беседах им заявляют: "не нравится – не берите, но тогда вам отключат газ", ведь обслуживание такого оборудования обязано проводиться.

"Ситуация, как минимум, странная. Особенно учитывая, что есть утвержденная методика расчета стоимости такой услуги. Надо разобраться, насколько такая корректировка стоимости в Сухом Логу соответствует этой методике", - заявил Иванов.

Он также добавил, что уже обратился в областную прокуратуру для проведения соответствующей проверки.