25 Января 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили создать "купол безопасности" над стратегическими объектами РФ

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с предложением создать "купол безопасности" для защиты важных промышленных предприятий и объектов стратегической инфраструктуры от атак беспилотников. Соответствующее предложение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Гусев подчеркнул, что траты на создание системы защиты от беспилотников будут существенно меньше, чем тот ущерб, который они могут нанести объектам, пишет РИА Новости.

Также депутат сообщает, что уже создан и используется купол, ограждающий стратегически важные объекты Москвы от БПЛА. По его словам, такие куполы созданы и над "некоторыми городами и стратегическими объектами в пограничной зоне".

Ранее сообщалось, что тюменская система радиоэлектронной борьбы показала себя в действии. Она надежно защищает технику от ФПВ-дронов. Система образует что-то вроде купола из радиоэлектронных помех. Аппарат легко крепится на корпус транспортного средства, предусмотрен и выносной пульт для управления из кабины.

Теги: купол безопасности, стратегические объекты, гусев


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