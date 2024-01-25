25 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверит кондуктора в Полевском, выбросившего пенсионерку из автобуса

Прокуратура Полевского организовала проверку после того, как кондуктор автобуса маршрутом №107 "Полевской - с.Косой Брод" буквально выбросила пожилую пенсионерку на улицу. Женщина проехала свою остановку и не могла самостоятельно выйти.

"Кондуктор потребовала от пассажирки выйти из салона, подталкивая ее к дверям. Последняя не удержалась и скатилась по ступеням автобуса на заснеженную дорогу. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел 24 января. Как утверждает кондуктор, пенсионерка была пьяна. В компании-перевозчике также заявили, якобы это их постоянная пассажирка и она часто находится в таком состоянии. В этот раз она якобы около часа материала кондуктора, а после не смогла встать, пропустив остановку.

Сама же кондуктор просто пыталась помочь женщине, но не удержала. При этом на видео, распространяемом в Сети, работник автобуса не кажется вежливой. Когда пенсионерка вывалилась на тротуар, было решено ехать дальше, чтобы не задерживать других пассажиров.

Теги: Полевской, прокуратура, автобус, пенсионерка, кондуктор


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