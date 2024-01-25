Хинштейн возмутился ситуацией со сносом дома Топоркова в Екатеринбурге

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн возмутился ситуацией с частичным сносом дома Топоркова в Екатеринбурге. Парламентарий просит власти региона вмешаться в происходящее.

Накануне стало известно, что в столице Урала под покровом ночи начали сносить дом Топоркова ХIX века. Данный объект был восстановлен волонтерами в 2019 году. В итоге после прибытия на место уральских общественников снос был прекращен.

Как написал сегодня Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, на этом месте "коммерсанты планируют новую стройку". Депутат считает, что снос происходит с ведома городских властей.

"Это не только плевок в лицо всем, кто восстанавливает наше историческое наследие, но и прямое нарушение закона: "Дом Топоркова" находится в охранной зоне двух объектов культурного наследия. Без разрешения органа охраны памятников никакой снос здесь невозможен", - заявил Хинштейн.

Он направил телеграммы губернатору и прокурору Свердловской области с просьбой "остановить снос, защитить закон и здравый смысл". О реакции главы региона Евгения Куйвашева ничего неизвестно.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Александра Хинштейна возмущает происходящее на Урале. В прошлом году депутат возмутился приговором жителю Екатеринбурга, обругавшему мальчика в шапке с буквой Z. Также Хинштейн называл "поразительно мягким" приговор фигурантам дела об отравлении суррогатом в регионе.