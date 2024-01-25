Хинштейн возмутился ситуацией со сносом дома Топоркова в Екатеринбурге

25 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.ru

Хинштейн возмутился ситуацией со сносом дома Топоркова в Екатеринбурге

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн возмутился ситуацией с частичным сносом дома Топоркова в Екатеринбурге. Парламентарий просит власти региона вмешаться в происходящее.

Накануне стало известно, что в столице Урала под покровом ночи начали сносить дом Топоркова ХIX века. Данный объект был восстановлен волонтерами в 2019 году. В итоге после прибытия на место уральских общественников снос был прекращен.

Снос красного дома Топоркова ХIX века на Чернышевского, 6 в Екатеринбурге (есть разрешение на публикацию без авторства)(2024)|Фото: группа "Том Сойер Фест - Екатеринбург" / vk.com/tomsawyerfestekat

Как написал сегодня Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, на этом месте "коммерсанты планируют новую стройку". Депутат считает, что снос происходит с ведома городских властей.

"Это не только плевок в лицо всем, кто восстанавливает наше историческое наследие, но и прямое нарушение закона: "Дом Топоркова" находится в охранной зоне двух объектов культурного наследия. Без разрешения органа охраны памятников никакой снос здесь невозможен", - заявил Хинштейн.

Он направил телеграммы губернатору и прокурору Свердловской области с просьбой "остановить снос, защитить закон и здравый смысл". О реакции главы региона Евгения Куйвашева ничего неизвестно.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Александра Хинштейна возмущает происходящее на Урале. В прошлом году депутат возмутился приговором жителю Екатеринбурга, обругавшему мальчика в шапке с буквой Z. Также Хинштейн называл "поразительно мягким" приговор фигурантам дела об отравлении суррогатом в регионе.

Теги: Хинштейн, дом Топоркова, снос, депутат


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.01.2024 09:00 Мск В Екатеринбурге начали сносить дом Топоркова ХIX века, отреставрированный общественниками

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети