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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

"Нож был сувенирный, удар нанесен случайно": чиновники Прикамья озвучили свою версию событий в кадетской школе

В департаменте образования Перми прокомментировали инцидент с поножовщиной в кадетской школе.

По данным РБК Пермь, нож, который принес ребенок в школу, был сувенирным. Потому его не зафиксировали рамкой на входе: ручка сделана из пластика, а лезвие не металлическое. По версии чиновников, во время игры мальчик случайно нанес однокласснику рану.

Пострадавшему была оказана первая помощь медицинским работником школы, вызвана бригада скорой помощи, а также проинформированы родители обоих учеников. Департамент образования проводит проверку по данному факту.

Напомним, ранее в пресс-службе краевого минздрава корреспонденту Накануне.RU подтвердили информацию, сообщив, что ребенок госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести, получает всю необходимую медицинскую помощь.

Теги: школа, нож, ребенок


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