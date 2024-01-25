На месте крушения Ил-76 нашли, предположительно, элементы ракеты

На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области обнаружены, предположительно, элементы зенитной управляемой ракеты. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил представитель оперативных служб, эти элементы подтверждают внешнее воздействие на самолет, они будут направлены на экспертизу.

"Коммерсантъ" пишет, что эксперты, осматривая обломки, нашли пробоины, очевидно образовавшиеся из-за попадания в самолет шрапнели.

Ранее радио Franceinfo со ссылкой на военный источник во Франции сообщило, что Ил-76 был сбит вблизи Белгорода украинским зенитно-ракетным комплексом. Речь идет о ЗРК Patriot американского производства, который стоит на вооружении украинской армии. Также источник заявил, что самолет находился вблизи российско-украинской границы, но не пересекал ее.