25 Января 2024
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Общество Москва
Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

У здания Мосгорсуда задержали несколько сторонников Игоря Стрелкова

У здания Мосгорсуда задержали трех человек. Всего же здесь собралось несколько десятков сторонников экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), у некоторых из них в руках были транспаранты.

Стрелкова сегодня приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Стрелков вину не признал.

Стрелков находился в СИЗО с июля 2023 года. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР.

Теги: мосгорсуд, игорь стрелков, задержания


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