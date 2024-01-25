У здания Мосгорсуда задержали несколько сторонников Игоря Стрелкова

У здания Мосгорсуда задержали трех человек. Всего же здесь собралось несколько десятков сторонников экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), у некоторых из них в руках были транспаранты.

Стрелкова сегодня приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Стрелков вину не признал.

Стрелков находился в СИЗО с июля 2023 года. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР.