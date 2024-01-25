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Общество В России
Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Экс-губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии

Измайловский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за взятки.

Главу фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля, который эти взятки давал, приговорили к 11 годам заключения.

Гособвинитель запрашивал 13 лет колонии строгого режима Белозерцеву и 12 лет для Шпигеля.

Дело слушалось на выездных заседания в СИЗО-1 из-за болезни Шпигеля, передает РИА Новости. В суде огласили лишь приговор.

Белозерцева задержали 21 марта 2021 года. Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре 2020 г.ода экс-губернатор получил через посредников от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн рублей. В ответ глава региона должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

Ранее один из адвокатов Белозерцева сообщил, что экс-губернатор признал факт получения от Шпигеля 20 млн рублей, однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании.

Теги: белозерцев, шпигель, приговор


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