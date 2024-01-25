25 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пенсионерку из Первоуральска отпустили с условным сроком после попытки поджога военкомата

73-летнюю Любовь Шулину из Первоуральска признали виновной по ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.2 ст.167 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Об этом сообщает пресс-служба Первоуральского городского суда.

Напомним, что 30 марта с пенсионеркой связались украинские злоумышленники и предложили "поучаствовать в спецоперации". Они представились сотрудниками Центробанка и ФСБ, вынудили взять кредит, а после поджечь местный военкомат.

На следующий день с Шулиной связался некий Макаров и рассказал как сделать коктейль Молотова. Пенсионерка отправилась к военкомату, но поджечь смесь у нее не вышло. Когда та возвращалась домой, с ней связались злоумышленники и уговорили повторить попытку, однако, вернувшись к месту преступления, она встретила сотрудников полиции.

"Шулиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами", - добавили в суде.

Теги: Первоуральск, военкомат, пенсионерка, поджог


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