В WhatsApp можно будет общаться с пользователями других мессенджеров

WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) начал тестировать функцию переписки с пользователями других мессенджеров.

Новый раздел со сторонними чатами (Third-party Chats) уже появился в приложениях на iOS, поддержка "сторонних чатов" в приложении Android все еще находится в разработке, пишут "Ведомости".

Ранее стало известно, что в России чиновникам предложили установить полный запрет на использование иностранных мессенджеров. Это необходимо в целях безопасности государственных интересов. С соответствующей инициативой в правительство РФ обратился заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. По словам единоросса, именно через такие мессенджеры чаще всего происходят взломы смартфонов.

Он напомнил, что чиновникам уже не рекомендуется пользоваться техникой Apple, однако получать информацию о человеке можно с любого телефона, если у него есть аккаунты в иностранных мессенджерах. Эксперты в сфере информационной безопасности это подтверждают и предлагают создать для чиновников отдельный мессенджер, защищенный от прослушек и других угроз.