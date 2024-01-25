Дарью Трепову* приговорили к сроку, превышающему ее текущий возраст

Второй Западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. руб.

Трепову* признали виновной по ч.4 ст.327, ч.4 ст.222.1, п.б ч.3 ст.205 УК РФ.

Суд постановил, что 26-летняя петербурженка совершила теракт, передав военкору Владлену Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. Военкор погиб, гости его творческого вечера получили ранения.

Дмитрию Касинцеву, укрывшему Трепову* у себя дома после взрыва в петербургском кафе, дали 1 год 9 месяцев исправительной колонии общего режима (по ч.2 ст.316 УК РФ).

Трепова* во время последнего слова признала ответственность за смерть Татарского, но вину не признала. Она заявила, что ее ввели в заблуждение, о взрывном устройстве в статуэтке она не знала.

По гражданским искам от пострадавших с Треповой* взыскано 16,5 млн руб.

*внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга